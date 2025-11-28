Dans des propos tenus sur « Radio Deejay » et relayés par Tennis World Italia, l’ancien joueur italien Paolo Bertolucci (ex‐12e mondial) a affirmé que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avaient plus de concurrence à leur époque que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner aujourd’hui.
« Avec le Big 3, il y avait aussi Juan Martin del Potro, Stan Wawrinka, Jo‐Wilfried Tsonga. Il y avait certainement beaucoup plus de concurrence, maintenant il n’y a plus que deux hommes en tête »
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 16:22