Dans des propos tenus sur « Radio Deejay » et relayés par Tennis World Italia, l’an­cien joueur italien Paolo Bertolucci (ex‐12e mondial) a affirmé que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avaient plus de concur­rence à leur époque que Carlos Alcaraz et Jannik Sinner aujourd’hui.

« Avec le Big 3, il y avait aussi Juan Martin del Potro, Stan Wawrinka, Jo‐Wilfried Tsonga. Il y avait certai­ne­ment beau­coup plus de concur­rence, main­te­nant il n’y a plus que deux hommes en tête »