Lors d’une inter­view accordée à Fanpage.it, dans laquelle il a déclaré ne pas avoir compris certains choix de Jannik Sinner lors de sa demi‐finale contre Carlos Alcaraz à Roland‐Garros, l’ancien 12e mondial, Paolo Bertolucci, a donné son avis sur la situa­tion actuelle de Novak Djokovic, opéré du ménisque mercredi dernier.

« Les signaux ne sont pas bons du tout, son niveau de jeu n’est pas ce qu’il était il y a un an, un an et demi. Il est en fin de carrière. Il ne peut pas être aussi domi­nant qu’il était il y a quelques années. Et puis main­te­nant, tout dépend de la moti­va­tion, qui est diffé­rente en Grand Chelem et pour les JO. Maintenant, je suppose qu’il ne parti­ci­pera pas à Wimbledon et qu’il lui restera les Jeux olym­piques. S’ils ne se déroulent pas bien, je pense qu’il devra réflé­chir sérieu­se­ment. Il pour­rait même ne pas se quali­fier pour le Masters de Turin. Cependant, avant de donner le cham­pion pour mort, j’y réflé­chis 100 fois. Attendons. »