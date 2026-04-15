Grâce à sa victoire face à Carlos Alcaraz en finale du Monte‐Carlo Masters dimanche (7−6, 6–3), Jannik Sinner a retrouvé la place de numéro 1 mondial.
Dans le dernier épisode du podcast « La telefonata », dont les propos sont relayés par OA Sport, l’ancien joueur italien Paolo Bertolucci a livré une analyse imagée de la performance de son compatriote.
« Carlos Alcaraz sentait que mentalement, Jannik Sinner était en train de le démolir, tandis que l’Italien était parfaitement détendu à chaque instant : on aurait dit qu’il était assis sur son canapé en train de regarder le match. »
Une manière de souligner l’impression de maîtrise dégagée par Sinner tout au long de la finale.
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 13:08