Grâce à sa victoire face à Carlos Alcaraz en finale du Monte‐Carlo Masters dimanche (7−6, 6–3), Jannik Sinner a retrouvé la place de numéro 1 mondial.

Dans le dernier épisode du podcast « La tele­fo­nata », dont les propos sont relayés par OA Sport, l’an­cien joueur italien Paolo Bertolucci a livré une analyse imagée de la perfor­mance de son compatriote.

« Carlos Alcaraz sentait que menta­le­ment, Jannik Sinner était en train de le démolir, tandis que l’Italien était parfai­te­ment détendu à chaque instant : on aurait dit qu’il était assis sur son canapé en train de regarder le match. »

Une manière de souli­gner l’impression de maîtrise dégagée par Sinner tout au long de la finale.