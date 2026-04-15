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Bertolucci sur la victoire de Sinner contre Alcaraz : « On aurait dit qu’il était assis sur son canapé en train de regarder le match »

Par
Baptiste Mulatier
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Grâce à sa victoire face à Carlos Alcaraz en finale du Monte‐Carlo Masters dimanche (7−6, 6–3), Jannik Sinner a retrouvé la place de numéro 1 mondial.

Dans le dernier épisode du podcast « La tele­fo­nata », dont les propos sont relayés par OA Sport, l’an­cien joueur italien Paolo Bertolucci a livré une analyse imagée de la perfor­mance de son compatriote.

« Carlos Alcaraz sentait que menta­le­ment, Jannik Sinner était en train de le démolir, tandis que l’Italien était parfai­te­ment détendu à chaque instant : on aurait dit qu’il était assis sur son canapé en train de regarder le match. »

Une manière de souli­gner l’impression de maîtrise dégagée par Sinner tout au long de la finale.

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 13:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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