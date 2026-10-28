Invité à s’ex­primer sur le choix de Jannik Sinner de remplacer l’un de ses deux entraî­neurs, Darren Cahill, par Magnus Norman en 2027, Paolo Bertolucci a fait part de sa satisfaction.

Selon lui, l’ex‐coach de Stan Wawrinka possède le profil parfait pour remplacer le tech­ni­cien austra­lien, qui ne serait pas étranger à cette décision.

« Le choix de Magnus Norman comme nouvel entraî­neur de Sinner à partir de l’année prochaine s’inscrit parfai­te­ment dans la ligne déjà tracée en 2022, lorsque Cahill avait été intégré à l’équipe. Le Suédois est un homme et un tech­ni­cien de valeur, qui maîtrise l’art de la discré­tion et de l’humilité, alliées à une grande éthique de travail : on ne le verra jamais exulter bruyam­ment après un point ni piquer une crise dans le box ; au contraire, sa présence sera discrète et charis­ma­tique, comme l’ont déjà démontré les années passées aux côtés de Wawrinka. Je n’exclus pas que derrière cette déci­sion se cache juste­ment la main de Cahill, en tant que conseiller pas si discret que cela : après tout, Sinner recherche pour son équipe des personnes avec lesquelles il peut établir une rela­tion de confiance immé­diate et avec lesquelles s’instaure une empa­thie qui va au‐delà du tennis. Aux suppor­ters du joueur qui seraient peut‐être inquiets face à ce chan­ge­ment, compte tenu des résul­tats obtenus au cours des quatre années passées avec l’ancien entraî­neur austra­lien, je leur dis de ne nourrir aucune crainte : la conti­nuité tech­nique sera assurée par Simone Vagnozzi, un homme de terrain extraordinaire. »