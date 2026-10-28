Invité à s’exprimer sur le choix de Jannik Sinner de remplacer l’un de ses deux entraîneurs, Darren Cahill, par Magnus Norman en 2027, Paolo Bertolucci a fait part de sa satisfaction.
Selon lui, l’ex‐coach de Stan Wawrinka possède le profil parfait pour remplacer le technicien australien, qui ne serait pas étranger à cette décision.
« Le choix de Magnus Norman comme nouvel entraîneur de Sinner à partir de l’année prochaine s’inscrit parfaitement dans la ligne déjà tracée en 2022, lorsque Cahill avait été intégré à l’équipe. Le Suédois est un homme et un technicien de valeur, qui maîtrise l’art de la discrétion et de l’humilité, alliées à une grande éthique de travail : on ne le verra jamais exulter bruyamment après un point ni piquer une crise dans le box ; au contraire, sa présence sera discrète et charismatique, comme l’ont déjà démontré les années passées aux côtés de Wawrinka. Je n’exclus pas que derrière cette décision se cache justement la main de Cahill, en tant que conseiller pas si discret que cela : après tout, Sinner recherche pour son équipe des personnes avec lesquelles il peut établir une relation de confiance immédiate et avec lesquelles s’instaure une empathie qui va au‐delà du tennis. Aux supporters du joueur qui seraient peut‐être inquiets face à ce changement, compte tenu des résultats obtenus au cours des quatre années passées avec l’ancien entraîneur australien, je leur dis de ne nourrir aucune crainte : la continuité technique sera assurée par Simone Vagnozzi, un homme de terrain extraordinaire. »
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 13:13