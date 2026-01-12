On peut être le 5e meilleur du monde dans sa discipline et subir quand même des critiques.
C’est exactement ce qu’est en train de vivre Lorenzo Musetti, qui vient d’intégrer le Top 5 mondial de l’ATP pour la première fois de sa carrière malgré une septième défaite d’affilée en finale sur le circuit principal, ce dimanche, à Hong‐Kong face à Alexander Bublik.
Alors que certains commentaires n’hésitent pas à qualifier l’Italien d’imposteur, Paolo Bertolucci, ancien 12e mondial, a tenu à prendre la défense de son jeune compatriote.
È partito il processo a Musetti ! I fenomeni di X indicano nelle finali perse e nei problemi tattici i motivi per i quali può ritenersi un miracolato da top ten. Loro che nel proprio ambito lavorativo primeggiano a livello altissimo sbeffeggiano un ragazzo di 23 anni n. 5 ATP— paolo bertolucci (@paolobertolucci) January 12, 2026
« Le procès Musetti a commencé ! Les phénomènes de X indiquent que les finales perdues et les problèmes tactiques sont les raisons pour lesquelles il peut être considéré comme un miraculé du top 10. Ceux qui excellent à un très haut niveau dans leur domaine se moquent d’un jeune homme de 23 ans classé n° 5 à l’ATP. »
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 14:14