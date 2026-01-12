On peut être le 5e meilleur du monde dans sa disci­pline et subir quand même des critiques.

C’est exac­te­ment ce qu’est en train de vivre Lorenzo Musetti, qui vient d’in­té­grer le Top 5 mondial de l’ATP pour la première fois de sa carrière malgré une septième défaite d’af­filée en finale sur le circuit prin­cipal, ce dimanche, à Hong‐Kong face à Alexander Bublik.

Alors que certains commen­taires n’hé­sitent pas à quali­fier l’Italien d’im­pos­teur, Paolo Bertolucci, ancien 12e mondial, a tenu à prendre la défense de son jeune compatriote.

È partito il processo a Musetti ! I feno­meni di X indi­cano nelle finali perse e nei problemi tattici i motivi per i quali può rite­nersi un mira­co­lato da top ten. Loro che nel proprio ambito lavo­ra­tivo primeg­giano a livello altis­simo sbef­feg­giano un ragazzo di 23 anni n. 5 ATP — paolo berto­lucci (@paolobertolucci) January 12, 2026

« Le procès Musetti a commencé ! Les phéno­mènes de X indiquent que les finales perdues et les problèmes tactiques sont les raisons pour lesquelles il peut être consi­déré comme un mira­culé du top 10. Ceux qui excellent à un très haut niveau dans leur domaine se moquent d’un jeune homme de 23 ans classé n° 5 à l’ATP. »