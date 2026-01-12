AccueilATPBertolucci vole au secours de Lorenzo Musstti, traité d'imposteur : "Le procès...
ATP

Bertolucci vole au secours de Lorenzo Musstti, traité d’im­pos­teur : « Le procès Musetti a commencé ! Ceux qui excellent à un très haut niveau dans leur domaine se moquent d’un jeune homme de 23 ans classé 5e à l’ATP »

Thomas S
Par Thomas S

-

0

On peut être le 5e meilleur du monde dans sa disci­pline et subir quand même des critiques.

C’est exac­te­ment ce qu’est en train de vivre Lorenzo Musetti, qui vient d’in­té­grer le Top 5 mondial de l’ATP pour la première fois de sa carrière malgré une septième défaite d’af­filée en finale sur le circuit prin­cipal, ce dimanche, à Hong‐Kong face à Alexander Bublik.

Alors que certains commen­taires n’hé­sitent pas à quali­fier l’Italien d’im­pos­teur, Paolo Bertolucci, ancien 12e mondial, a tenu à prendre la défense de son jeune compatriote. 

« Le procès Musetti a commencé ! Les phéno­mènes de X indiquent que les finales perdues et les problèmes tactiques sont les raisons pour lesquelles il peut être consi­déré comme un mira­culé du top 10. Ceux qui excellent à un très haut niveau dans leur domaine se moquent d’un jeune homme de 23 ans classé n° 5 à l’ATP. »

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 14:14

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.