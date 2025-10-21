Ancien 12e joueur mondial et désormais consultant pour plusieurs médias italiens, Paolo Bertolucci a tenu à défendre avec force Jannik Sinner, sous le feu des critiques en Italie après avoir décidé de ne pas participer aux phases finales de la Coupe Davis afin de se reposer.
Une réponse indirecte à son illustre compatriote, Nicola Pietrangeli, qui n’a pas épargné le 2e joueur mondial à propos de cette décision.
Jannik #Sinner ha deciso di rinunciare alla fase finale di Coppa Davis. Una scelta che ha acceso discussioni, tra chi parla di stanchezza, chi di priorità e chi di “dovere verso la maglia azzurra”.— Marco Beltrami (@MarcoBeltrami79) October 21, 2025
Nella mia intervista a @paolobertolucci , una delle voci più autorevoli del… pic.twitter.com/bN0YlQyXSy
« C’était déjà écrit, j’aurais été absolument stupéfait s’il avait joué. Le tennis, ce sont avant tout les Grands Chelems, point final. Ce n’est pas un footballeur lié à un club, c’est un professionnel indépendant. Les gens pensent au maillot italien, mais dans le tennis, ce n’est pas comme ça. Où est la nouvelle sensationnelle ? Alcaraz n’a pas toujours joué non plus. C’est un professionnel indépendant, il doit penser à sa carrière. Il nous a fait gagner la Coupe Davis deux fois, ça suffit ! Maintenant, ils vont recommencer avec les mêmes conneries : qu’il parle allemand, qu’il vit à Monte‐Carlo, qu’il a une Ferrari… Mais Jannik ne regarde pas les réseaux sociaux, il ne lit pas les journaux. Imaginez si les médias le font changer d’avis. Il a contribué à nous faire gagner deux fois, peut‐être qu’il rejouera dans quelques années. Maintenant, il est normal qu’il pense à sa carrière. »
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 14:44