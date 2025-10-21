AccueilATPBertolucci vole au secours de Sinner : "Il nous a fait gagner...
Bertolucci vole au secours de Sinner : « Il nous a fait gagner la Coupe Davis deux fois, ça suffit ! Maintenant, les médias vont recom­mencer avec les mêmes conne­ries : qu’il parle alle­mand, qu’il vit à Monte‐Carlo, qu’il a une Ferrari »

Thomas S
Par Thomas S

Ancien 12e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour plusieurs médias italiens, Paolo Bertolucci a tenu à défendre avec force Jannik Sinner, sous le feu des critiques en Italie après avoir décidé de ne pas parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis afin de se reposer.

Une réponse indi­recte à son illustre compa­triote, Nicola Pietrangeli, qui n’a pas épargné le 2e joueur mondial à propos de cette déci­sion.

« C’était déjà écrit, j’aurais été abso­lu­ment stupé­fait s’il avait joué. Le tennis, ce sont avant tout les Grands Chelems, point final. Ce n’est pas un foot­bal­leur lié à un club, c’est un profes­sionnel indé­pen­dant. Les gens pensent au maillot italien, mais dans le tennis, ce n’est pas comme ça. Où est la nouvelle sensa­tion­nelle ? Alcaraz n’a pas toujours joué non plus. C’est un profes­sionnel indé­pen­dant, il doit penser à sa carrière. Il nous a fait gagner la Coupe Davis deux fois, ça suffit ! Maintenant, ils vont recom­mencer avec les mêmes conne­ries : qu’il parle alle­mand, qu’il vit à Monte‐Carlo, qu’il a une Ferrari… Mais Jannik ne regarde pas les réseaux sociaux, il ne lit pas les jour­naux. Imaginez si les médias le font changer d’avis. Il a contribué à nous faire gagner deux fois, peut‐être qu’il rejouera dans quelques années. Maintenant, il est normal qu’il pense à sa carrière. »

Publié le mardi 21 octobre 2025 à 14:44

