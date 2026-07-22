Holger Rune is back, enfin presque.
Alors qu’il aurait normalement dû effectuer son grand retour sur les courts sur le Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août), le Danois, absent depuis le 18 octobre dernier suite à une rupture du tendon d’Achille, a finalement décidé de repousser son retour pour celui de Cincinnati, du 13 au 23 août.
Mais l’information principale de ce come back de l’actuel 80e joueur mondial est qu’il a choisi de changer d’équipementier pour sa raquette en passant de Babolat à Wilson.
Stay Tuned 💥— holgerrune.elodie (@holgerrunelodie) July 7, 2026
Holger Rune x Wilson Tennis @holgerrune2003 🔴 pic.twitter.com/52PgRSkLml
Le joueur de 23 ans jouera donc désormais avec Wilson Defyer plutôt qu’une Babolat Pure Aero.
En plus d’un retour de blessure, Rune devra donc gérer cette nouvelle donnée, loin d’être anodine.
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 17:39