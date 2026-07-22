Holger Rune is back, enfin presque.

Alors qu’il aurait norma­le­ment dû effec­tuer son grand retour sur les courts sur le Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août), le Danois, absent depuis le 18 octobre dernier suite à une rupture du tendon d’Achille, a fina­le­ment décidé de repousser son retour pour celui de Cincinnati, du 13 au 23 août.

Mais l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de ce come back de l’ac­tuel 80e joueur mondial est qu’il a choisi de changer d’équi­pe­men­tier pour sa raquette en passant de Babolat à Wilson.

Le joueur de 23 ans jouera donc désor­mais avec Wilson Defyer plutôt qu’une Babolat Pure Aero.

En plus d’un retour de bles­sure, Rune devra donc gérer cette nouvelle donnée, loin d’être anodine.