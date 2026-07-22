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Bientôt de retour, Holger Rune a changé de marque de raquette

Par
Thomas S
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Holger Rune is back, enfin presque.

Alors qu’il aurait norma­le­ment dû effec­tuer son grand retour sur les courts sur le Masters 1000 de Montréal (du 2 au 13 août), le Danois, absent depuis le 18 octobre dernier suite à une rupture du tendon d’Achille, a fina­le­ment décidé de repousser son retour pour celui de Cincinnati, du 13 au 23 août. 

Mais l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de ce come back de l’ac­tuel 80e joueur mondial est qu’il a choisi de changer d’équi­pe­men­tier pour sa raquette en passant de Babolat à Wilson. 

Le joueur de 23 ans jouera donc désor­mais avec Wilson Defyer plutôt qu’une Babolat Pure Aero. 

En plus d’un retour de bles­sure, Rune devra donc gérer cette nouvelle donnée, loin d’être anodine. 

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 17:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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