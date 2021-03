Après des mois d’une bataille juri­dique intense, Dominic Thiem et son ancien coach Gunter Bresnik semblent être sur le point d’en­terrer la hache de guerre. Le conflit, débuté après la sépa­ra­tion du duo en avril 2019, portait essen­tiel­le­ment sur les diffé­rents contrats signés à l’époque. Après un premier accord, fina­le­ment déclaré nul et non avenu en février 2020 par Thiem et son manager Straka, Bresnik annon­çait y renoncer s’il perce­vait « 20% pendant 3 ans » dudit contrat.

Mais il semble­rait que les pour­par­lers de cette semaine entre les deux parties pour un règle­ment à l’amiable se soient bien dérou­lées, et laissent présager d’une conclu­sion posi­tive dans les prochains jours. « Ce fut une bonne conver­sa­tion de clari­fi­ca­tion avec Dominic Thiem devant un média­teur extrê­me­ment sympa­thique. J’ai appris beau­coup de choses que je ne savais pas. J’espère main­te­nant une fin sensée », a déclaré Bresnik à Heute.

De son côté, Wolfgang Thiem s’est égale­ment réjoui de la tour­nure des événe­ments, après avoir pointé la respon­sa­bi­lité de l’ex‐coach de son fils dans sa défaite à l’Open d’Australie. « Nous espé­rons que la ques­tion sera réglée dans 10 jours. C’est notre scénario préféré. »

Espérons que cela soit le cas, pour que le numéro quatre mondial puisse revenir à son meilleur niveau…