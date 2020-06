Au détour d’une question, Novak Djokovic sans le dire fermement a évoqué malgré tout un possible retour de l’Open de Serbie.

On se souvient que ce tournoi avait été organisé de 2009 à 2012 et Nole l’avait emporté en 2009 et 2011.

Ce qu’il se passe en ce moment à Belgrade semble raviver quelques souvenirs : « Forcément je me souviens de ce qu’il s’est passé lors de l’Open de Serbie. Je pense que nous méritons un tel tournoi. Nous, les joueurs mais aussi le pays qui aime ce sport viscéralement. Nous allons faire de notre mieux pour revenir » a déclaré le numéro 1 mondial.