Dans une inter­view accordée au Times, le patron de l’ATP, Andrea Gaudenzi, évoque son souhait d’or­ga­niser un Masters 1000 sur herbe, juste avant Wimbledon. Sur 9 tour­nois dans cette caté­gorie, aucun se joue sur gazon pour le moment : six sur dur et trois sur terre battue. L’ATP pour­rait bien y remé­dier dans les prochains mois.

« Personnellement, j’adorerais avoir un tournoi Masters 1000 sur gazon la semaine du Queen’s et de Halle, c’est quelque chose que j’ai déjà proposé aux parties prenantes et au reste de la direc­tion de l’ATP. J’aime l’idée d’un Masters 1000 fort pour servir de fil conduc­teur pour arriver à Wimbledon. Nous avons un Grand Chelem sur gazon mais nous n’avons pas de Masters 1000, c’est donc un sujet dont on doit discuter. Cela pour­rait être une bonne occa­sion de ramener un grand événe­ment au Royaume‐Uni », a espéré Andrea Gaudenzi.