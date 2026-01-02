Lors de sa grande inter­view accordée au média AS, un peu plus d’un an après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal a écarté la possi­bi­lité de devenir entraî­neur à court ou moyen terme. En ce qui concerne le poste de capi­taine de l’équipe espa­gnole de Coupe Davis, il a été un peu moins ferme dans sa réponse.

« Être capi­taine de la Coupe Davis un jour ? Pourquoi pas ? Je pour­rais m’amuser… ou pas. Je viens de prendre ma retraite, il est trop tôt pour y réflé­chir. Je respecte les processus de la vie et l’adap­ta­tion. Pour l’ins­tant, ce n’est pas le moment d’y penser. »