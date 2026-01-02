Lors de sa grande interview accordée au média AS, un peu plus d’un an après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal a écarté la possibilité de devenir entraîneur à court ou moyen terme. En ce qui concerne le poste de capitaine de l’équipe espagnole de Coupe Davis, il a été un peu moins ferme dans sa réponse.
« Être capitaine de la Coupe Davis un jour ? Pourquoi pas ? Je pourrais m’amuser… ou pas. Je viens de prendre ma retraite, il est trop tôt pour y réfléchir. Je respecte les processus de la vie et l’adaptation. Pour l’instant, ce n’est pas le moment d’y penser. »
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 12:43