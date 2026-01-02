AccueilATPBientôt un nouveau poste pour Rafael Nadal ? Il ne dit pas...
ATP

Bientôt un nouveau poste pour Rafael Nadal ? Il ne dit pas non : « Pourquoi pas ? Je pour­rais m’amuser… ou pas »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Lors de sa grande inter­view accordée au média AS, un peu plus d’un an après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal a écarté la possi­bi­lité de devenir entraî­neur à court ou moyen terme. En ce qui concerne le poste de capi­taine de l’équipe espa­gnole de Coupe Davis, il a été un peu moins ferme dans sa réponse. 

« Être capi­taine de la Coupe Davis un jour ? Pourquoi pas ? Je pour­rais m’amuser… ou pas. Je viens de prendre ma retraite, il est trop tôt pour y réflé­chir. Je respecte les processus de la vie et l’adap­ta­tion. Pour l’ins­tant, ce n’est pas le moment d’y penser. »

Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 12:43

Article précédent
Mouratoglou : « Murray ne comprend pas pour­quoi Federer ne voulait plus s’en­traîner avec lui. J’ai une explication »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.