Le célèbre Bill Gates, tient un blog dans lequel il écrit régulièrement des chroniques. La dernière en date est en grande partie consacrée à Roger Federer. Le fondateur de Microsoft fait l’éloge du Suisse notamment pour sa capacité à s’être diversifié avant de définitivement percer dans le tennis.

« Quand je regarde jouer Roger, je suis émerveillé. Comme l’écrivait le romancier David Foster Wallace, il est l’un de ces rares athlètes surnaturels qui semblent être exemptés, au moins en partie, de certaines lois physiques ». Voici la partie surprenante de la grandeur de Roger : en tant que jeune enfant, il ne se concentrait pas sur le tennis et n’avait pas reçu d’entraînement sophistiqué ou de musculation. Il a pratiqué un large éventail de sports différents, notamment le skateboard, la natation, le ping-pong, le football et le badminton. Il n’a commencé à jouer au tennis compétitif qu’à l’adolescence. Et même à cette époque ses parents l’ont découragé de prendre ce sport trop au sérieux« , commente le milliardaire américain.