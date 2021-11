Au cours d’une inter­view accordée à MSN, la légen­daire Bille Jean King a évoqué la riva­lité entre Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et si elle admire le Serbe pour ses convic­tions poli­tique, l’Américaine s’est dit très impres­sionnée par l’Espagnol et ses valeurs.

« Ils sont tous les trois diffé­rents. J’aime Nadal. Ilana (sa femme, ndlr) et moi l’avons rencontré quand il devait avoir 14 ou 15 ans, en Afrique du Sud. Je ne pense pas qu’il s’en souvienne, mais nous oui, car ils disaient que c’était le gamin avec le plus de poten­tiel. Nous sommes allés le voir et nous avons pensé : ‘Oh mon Dieu, ce gamin est si bon’. J’aime donc le regarder jouer. Ce que j’aime le plus chez lui, c’est à quel point il respecte le tennis et comment il se met en colère lorsque les autres joueurs ne le respectent pas. C’est pour­quoi les enfants veulent lui ressem­bler plus que les autres quand vous leur demandez et qu’ils disent que Nadal est leur préféré. En cela, il est le numéro un. Les plus anciens restent plus avec Federer, à cause de son élégance, parce que c’est beau la façon dont il frappe la balle et danse sur le court. Mais Nadal a ces valeurs et est plus terre à terre. Je pense que Djokovic sera le meilleur dans les titres, car lorsque Nadal et Federer s’af­fron­taient, ils se faisaient du mal dans ce sens. »