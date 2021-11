Créatrice de la WTA en 1973 et connue pour être l’une des plus grandes joueuses de tous les temps, Billie Jean King, qui a donné son nom à la nouvelle Fed Cup, s’est exprimée pour MSN. Une inter­view dans laquelle elle déclare son admi­ra­tion pour Novak Djokovic et ses convictions.

« Djokovic est unique et diffé­rent. Il est très intel­li­gent et plus ouvert sur le chan­ge­ment que les deux autres. J’aimerais qu’ils ne soient pas si sûrs d’eux, qu’ils parlent davan­tage en dehors du terrain, car il faut le faire. Federer s’est un jour prononcé pour que l’as­so­cia­tion des joueurs se serre les coudes, et il a été génial, mais il y a encore beau­coup de travail à faire », a déclaré celle qui a du appré­cier la créa­tion de la PTPA par le numéro 1 mondial, une asso­cia­tion de joueurs dissi­dente pour protéger les moins aisés.