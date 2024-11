Dans un long entre­tien accordé à As, l’an­cienne joueuse se livre avec beau­coup de fran­chise. Elle prône notam­ment une vraie fusion entre la WTA et l’ATP en évoquant toutes les syner­gies possibles. Au sujet de l’argent, et des évolu­tions qui peuvent se pour­suivre notam­ment avec l’ar­rivée de l’Arabie Saoudite, elle précise aussi les faits car elle a connu une époque où elle a du se battre pour créer à l’époque le circuit féminin.

« Quand un joueur vous dit aujourd’hui ‘non, je me fiche de l’argent, je me soucie des titres’, il ne comprend pas l’his­toire. Rien. « Ils ne comprennent pas ce que d’autres ont dû traverser avant eux. » explique l’Américaine, comme pour remettre les points sur les I. Il fut un temps où les cham­pions de tennis gagnaient des titres mais aussi des « clopinettes ».