Accueil ATP

Binaghi, patron du tennis italien : « Si Jannik Sinner n’avait pas connu cette défaillance au deuxième tour, cela se serait produit quelques jours plus tard »

Par
Baptiste Mulatier
-
15

Victime d’une énorme défaillance lors de son élimi­na­tion dès le deuxième tour de Roland‐Garros face à Juan Manuel Cerundolo alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1, Jannik Sinner a passé de nombreux examens médi­caux, qui n’ont rien révélé d’anormal. 

Pour le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, le numéro 1 mondial a simple­ment payé son enchaî­ne­ment excep­tionnel en Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome). 

« Il avait trop gagné et trop joué, donc si cela ne s’était pas produit ce jeudi‐là, cela se serait produit quelques jours plus tard. À Rome déjà, il était dans cet état, puis contre Medvedev, la pluie est venue à son secours », a déclaré le patron du tennis trans­alpin dans des propos relayés par OA Sport.

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 17:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥