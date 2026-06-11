Victime d’une énorme défaillance lors de son élimi­na­tion dès le deuxième tour de Roland‐Garros face à Juan Manuel Cerundolo alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1, Jannik Sinner a passé de nombreux examens médi­caux, qui n’ont rien révélé d’anormal.

Pour le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, le numéro 1 mondial a simple­ment payé son enchaî­ne­ment excep­tionnel en Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome).

« Il avait trop gagné et trop joué, donc si cela ne s’était pas produit ce jeudi‐là, cela se serait produit quelques jours plus tard. À Rome déjà, il était dans cet état, puis contre Medvedev, la pluie est venue à son secours », a déclaré le patron du tennis trans­alpin dans des propos relayés par OA Sport.