Alors que le tirage au sort de la phase finale de la Coupe Davis a déjà eu lieu, l’Italie ne sait pas si elle pourra compter sur Jannik Sinner pour tenter de remporter un troisième titre consécutif.
« Je pense que l’Espagne a le même problème avec Alcaraz. Il est trop tôt pour savoir s’il pourra disputer la Coupe Davis, comme Jannik l’a fait ces deux dernières années. Il a été le véritable moteur des deux dernières victoires de notre équipe, et je pense qu’il a déjà tout démontré, y compris son attachement au maillot bleu et aux valeurs qu’il représente plus que quiconque. Nous sommes en contact étroit avec les équipes et les aidons à prendre les meilleures décisions pour leurs joueurs et pour notre pays. La présence de Sinner, Alcaraz, Musetti et des autres joueurs ne dépendra pas de leurs souhaits personnels, mais aussi de l’évolution des semaines précédentes », a expliqué le président de la fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, dans des propos relayés par Eurosport.
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 15:19