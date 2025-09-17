Alors que le tirage au sort de la phase finale de la Coupe Davis a déjà eu lieu, l’Italie ne sait pas si elle pourra compter sur Jannik Sinner pour tenter de remporter un troi­sième titre consécutif.

« Je pense que l’Espagne a le même problème avec Alcaraz. Il est trop tôt pour savoir s’il pourra disputer la Coupe Davis, comme Jannik l’a fait ces deux dernières années. Il a été le véri­table moteur des deux dernières victoires de notre équipe, et je pense qu’il a déjà tout démontré, y compris son atta­che­ment au maillot bleu et aux valeurs qu’il repré­sente plus que quiconque. Nous sommes en contact étroit avec les équipes et les aidons à prendre les meilleures déci­sions pour leurs joueurs et pour notre pays. La présence de Sinner, Alcaraz, Musetti et des autres joueurs ne dépendra pas de leurs souhaits person­nels, mais aussi de l’évo­lu­tion des semaines précé­dentes », a expliqué le président de la fédé­ra­tion italienne de tennis, Angelo Binaghi, dans des propos relayés par Eurosport.