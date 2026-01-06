AccueilATPBinaghi (président de la fédération italienne) sur Sinner : "Il ne faut...
ATP

Binaghi (président de la fédé­ra­tion italienne) sur Sinner : « Il ne faut pas oublier que Jannik a failli finir à l’hô­pital l’année dernière en Australie »

Thomas S
Par Thomas S

Toujours le premier pour défendre Jannik Sinner, Angelo Binaghi a remis le bleu de chauffe lors d’une récente inter­view accordée au Corriere dello Sport.

Alors que le joueur italien n’a pas échappé aux critiques des médias de son pays ces dernières années en raison notam­ment de son absence aux Jeux olym­piques de Paris et sur la dernière phase finale de la Coupe Davis, le président de la fédé­ra­tion italienne de tennis a tenu à le disculper. 

« Le tennis est un sport indi­vi­duel intense qui vous trans­porte d’un bout à l’autre du monde chaque semaine. Cela implique des sacri­fices, comme pour les Jeux olym­piques ou la Coupe Davis. Personne n’est parfait, il ne faut pas oublier que Jannik a failli être hospi­ta­lisé à Melbourne lors de son match contre Rune. Il ne s’agit pas seule­ment de repos physique, mais aussi du besoin de se détendre, de voir ses amis et de passer du temps en famille. Cela pren­drait 50 heures par jour. »

Publié le mardi 6 janvier 2026 à 15:45

