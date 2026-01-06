Toujours le premier pour défendre Jannik Sinner, Angelo Binaghi a remis le bleu de chauffe lors d’une récente interview accordée au Corriere dello Sport.
Alors que le joueur italien n’a pas échappé aux critiques des médias de son pays ces dernières années en raison notamment de son absence aux Jeux olympiques de Paris et sur la dernière phase finale de la Coupe Davis, le président de la fédération italienne de tennis a tenu à le disculper.
« Le tennis est un sport individuel intense qui vous transporte d’un bout à l’autre du monde chaque semaine. Cela implique des sacrifices, comme pour les Jeux olympiques ou la Coupe Davis. Personne n’est parfait, il ne faut pas oublier que Jannik a failli être hospitalisé à Melbourne lors de son match contre Rune. Il ne s’agit pas seulement de repos physique, mais aussi du besoin de se détendre, de voir ses amis et de passer du temps en famille. Cela prendrait 50 heures par jour. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 15:45