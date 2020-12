Jonas Bjorkman s’est livré au site Behindtheracquet et il n’est pas tendre sur la jeune génération qu’il juge trop respectueuse de la hiérarchie : « Le tennis a changé depuis que j’ai quitté le circuit mais aujourd’hui, je trouve qu’il manque de la passion et pourtant nous vivons une époque incroyable avec Djokovic, Federer et Nadal. Ils ont fait des choses dingues pour le sport mais je trouve que sur le cours, les joueurs leur accordent trop de respect. Leurs adversaires font souvent un bon set et perdent logiquement le deuxième set rapidement parce qu’ils se contentent d’être simplement de l’autre côté du filet. J’aimerais voir cette nouvelle génération montrer sa motivation pour battre les meilleurs joueurs au lieu d’attendre qu’ils prennent leur retraite. »