Bjorn Borg, à propos du dopage : « Je ne veux pas donner de noms mais je sais de source sûre que certains joueurs de ma géné­ra­tion prenaient des substances qu’ils n’étaient pas censés prendre »

Quelques jours après l’an­nonce de son cancer de la pros­tate, Bjorn Borg, actuel­le­ment en rémis­sion, a accordé une inter­view avec nos confrères anglais de la BBC dans laquelle il évoque notam­ment son combat contre la maladie.

Également ques­tionné au sujet du dopage, la légende suédoise, après avoir évoqué le cas de Jannik Sinner, n’a pas caché que cette pratique était assez courante à l’époque où il jouait. 

« Quand nous jouions, ma géné­ra­tion, je sais de source sûre, je connais certains joueurs, ils prenaient des substances qu’ils n’étaient pas censés prendre. Je ne veux pas citer de noms, ce n’est pas impor­tant. Mais aujourd’hui, je pense que c’est une bonne chose qu’ils se soumettent à des contrôles, et je comprends parfois que les joueurs doivent se soumettre à de nombreux contrôles. »

Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 18:11

