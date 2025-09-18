Quelques jours après l’annonce de son cancer de la prostate, Bjorn Borg, actuellement en rémission, a accordé une interview avec nos confrères anglais de la BBC dans laquelle il évoque notamment son combat contre la maladie.
Également questionné au sujet du dopage, la légende suédoise, après avoir évoqué le cas de Jannik Sinner, n’a pas caché que cette pratique était assez courante à l’époque où il jouait.
« Quand nous jouions, ma génération, je sais de source sûre, je connais certains joueurs, ils prenaient des substances qu’ils n’étaient pas censés prendre. Je ne veux pas citer de noms, ce n’est pas important. Mais aujourd’hui, je pense que c’est une bonne chose qu’ils se soumettent à des contrôles, et je comprends parfois que les joueurs doivent se soumettre à de nombreux contrôles. »
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 18:11