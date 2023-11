Après avoir estimé que Novak Djokovic ne jouait plus pour lui‐même mais pour l’his­toire du tennis et les jour­na­listes, Bjorn Borg, égale­ment inter­rogé sur Rafael Nadal et la suite de sa carrière, s’est montré très prudent.

« Je pense que Rafa Nadal ne sera plus dans le top 10 pendant de nombreuses années. Mais je pense qu’il est très heureux. Avec ce qu’il a accompli dans le tennis, il voudra toujours conti­nuer à jouer. Peut‐être que son corps ne fonc­tionne pas à 100 %, mais il veut toujours jouer. On ne sait jamais ce que Rafa va faire, peut‐être jouer une année de plus. Je n’en sais rien. C’est à lui de décider menta­le­ment ou physi­que­ment », a déclaré la légende suédoise sur Eurosport.