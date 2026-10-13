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Bjorn Borg caté­go­rique sur Carlos Alcaraz : « Il va rede­venir numéro 1 mondial. Ça va être passion­nant de le suivre l’année prochaine, car il va remporter encore beau­coup de tour­nois du Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Toujours aussi discret dans les médias, Bjorn Borg a récem­ment pris la parole pour évoquer le cas de Carlos Alcaraz, qui a passé près de cinq mois hors des courts à cause d’une bles­sure au poignet. 

Et s’il n’a pas encore retrouvé toutes ses capa­cités, notam­ment en termes de régu­la­rité, comme le montre sa défaite contre Zizou Bergs au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, l’Espagnol a été vive­ment encou­ragé par la légende suédoise. 

« Je l’ap­précie beau­coup en tant que joueur. C’est peut‐être le meilleur ; je pense qu’il va rede­venir numéro 1 mondial sans aucun doute. Ça va être passion­nant de le suivre l’année prochaine, car il va remporter encore beau­coup de tour­nois du Grand Chelem ; je pense qu’à l’avenir, il sera l’homme à battre dans le monde du tennis. Le tennis espa­gnol compte une grande figure de proue comme Alcaraz. Je l’apprécie en tant que joueur et c’est aussi quelqu’un de sympa­thique, une personne formi­dable. Suivre ses traces sera béné­fique pour tous ceux qui s’impliquent dans le tennis en Espagne. »

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 16:53

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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