Toujours aussi discret dans les médias, Bjorn Borg a récem­ment pris la parole pour évoquer le cas de Carlos Alcaraz, qui a passé près de cinq mois hors des courts à cause d’une bles­sure au poignet.

Et s’il n’a pas encore retrouvé toutes ses capa­cités, notam­ment en termes de régu­la­rité, comme le montre sa défaite contre Zizou Bergs au troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai, l’Espagnol a été vive­ment encou­ragé par la légende suédoise.

Borg yesterday on Alcaraz📣:« I like him a lot as player. He’s maybe the best, I think he’s gonna come back as N1 for sure. It’s gonna be inter­es­ting follo­wing him next year because he’s gonna win many more Grand Slams, I think in the future he will be the guy to beat in tennis » https://t.co/QuCw60KgK5 — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) October 13, 2026

« Je l’ap­précie beau­coup en tant que joueur. C’est peut‐être le meilleur ; je pense qu’il va rede­venir numéro 1 mondial sans aucun doute. Ça va être passion­nant de le suivre l’année prochaine, car il va remporter encore beau­coup de tour­nois du Grand Chelem ; je pense qu’à l’avenir, il sera l’homme à battre dans le monde du tennis. Le tennis espa­gnol compte une grande figure de proue comme Alcaraz. Je l’apprécie en tant que joueur et c’est aussi quelqu’un de sympa­thique, une personne formi­dable. Suivre ses traces sera béné­fique pour tous ceux qui s’impliquent dans le tennis en Espagne. »