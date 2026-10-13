Toujours aussi discret dans les médias, Bjorn Borg a récemment pris la parole pour évoquer le cas de Carlos Alcaraz, qui a passé près de cinq mois hors des courts à cause d’une blessure au poignet.
Et s’il n’a pas encore retrouvé toutes ses capacités, notamment en termes de régularité, comme le montre sa défaite contre Zizou Bergs au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai, l’Espagnol a été vivement encouragé par la légende suédoise.
Borg yesterday on Alcaraz📣:« I like him a lot as player. He’s maybe the best, I think he’s gonna come back as N1 for sure. It’s gonna be interesting following him next year because he’s gonna win many more Grand Slams, I think in the future he will be the guy to beat in tennis » https://t.co/QuCw60KgK5— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) October 13, 2026
« Je l’apprécie beaucoup en tant que joueur. C’est peut‐être le meilleur ; je pense qu’il va redevenir numéro 1 mondial sans aucun doute. Ça va être passionnant de le suivre l’année prochaine, car il va remporter encore beaucoup de tournois du Grand Chelem ; je pense qu’à l’avenir, il sera l’homme à battre dans le monde du tennis. Le tennis espagnol compte une grande figure de proue comme Alcaraz. Je l’apprécie en tant que joueur et c’est aussi quelqu’un de sympathique, une personne formidable. Suivre ses traces sera bénéfique pour tous ceux qui s’impliquent dans le tennis en Espagne. »
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 16:53