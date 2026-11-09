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Bjorn Borg : « Des marques m’ont offert des sommes colos­sales. Mais j’ai tout refusé. Les gens ne compre­naient pas pour­quoi quelqu’un pouvait refuser autant d’argent. Ils ne savaient pas pour­quoi je reve­nais vraiment »

Par
Thomas S
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Nous sommes en 1991, et Bjorn Borg a décidé de faire son grand retour sur le circuit profes­sionnel, sept ans après avoir mis fin à sa carrière à seule­ment 28 ans. Une déci­sion qui ressemble bien plus à une thérapie qu’à un vrai désir de rede­venir compé­titif. Une partie de sa vie sur laquelle le Suédois est revenu lors d’une récente inter­view accordée à Tennis Magazin.

« Beaucoup de gens n’ont jamais compris pour­quoi j’étais revenu. Je ne suis pas revenu pour relancer une grande carrière de tennis. Mon retour avait une raison tout à fait diffé­rente : je voulais survivre ! J’étais alors dans un très mauvais état. En 1990, je me suis entraîné pendant six mois à Londres. Je jouais mal, et cela m’était complè­te­ment égal. Mon objectif n’était pas de bien jouer au tennis. Il s’agissait de reprendre ma vie en main. Seuls mes parents connais­saient la véri­table raison de mon retour. Personne d’autre. Pendant cette période, j’ai reçu de nombreuses propo­si­tions de la part de marques de raquettes, de chaus­sures et de vête­ments. Elles m’offraient des sommes colos­sales, car elles savaient que j’allais parti­ciper au tournoi de Monte‐Carlo. Mais j’ai tout refusé. Les gens ne compre­naient pas pour­quoi quelqu’un pouvait refuser autant d’argent. Ils ne savaient pas pour­quoi je reve­nais vrai­ment. Je voulais simple­ment sauver ma vie et retrouver le bonheur. »

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 17:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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