Nous sommes en 1991, et Bjorn Borg a décidé de faire son grand retour sur le circuit professionnel, sept ans après avoir mis fin à sa carrière à seulement 28 ans. Une décision qui ressemble bien plus à une thérapie qu’à un vrai désir de redevenir compétitif. Une partie de sa vie sur laquelle le Suédois est revenu lors d’une récente interview accordée à Tennis Magazin.
« Beaucoup de gens n’ont jamais compris pourquoi j’étais revenu. Je ne suis pas revenu pour relancer une grande carrière de tennis. Mon retour avait une raison tout à fait différente : je voulais survivre ! J’étais alors dans un très mauvais état. En 1990, je me suis entraîné pendant six mois à Londres. Je jouais mal, et cela m’était complètement égal. Mon objectif n’était pas de bien jouer au tennis. Il s’agissait de reprendre ma vie en main. Seuls mes parents connaissaient la véritable raison de mon retour. Personne d’autre. Pendant cette période, j’ai reçu de nombreuses propositions de la part de marques de raquettes, de chaussures et de vêtements. Elles m’offraient des sommes colossales, car elles savaient que j’allais participer au tournoi de Monte‐Carlo. Mais j’ai tout refusé. Les gens ne comprenaient pas pourquoi quelqu’un pouvait refuser autant d’argent. Ils ne savaient pas pourquoi je revenais vraiment. Je voulais simplement sauver ma vie et retrouver le bonheur. »
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 17:57