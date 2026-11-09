Nous sommes en 1991, et Bjorn Borg a décidé de faire son grand retour sur le circuit profes­sionnel, sept ans après avoir mis fin à sa carrière à seule­ment 28 ans. Une déci­sion qui ressemble bien plus à une thérapie qu’à un vrai désir de rede­venir compé­titif. Une partie de sa vie sur laquelle le Suédois est revenu lors d’une récente inter­view accordée à Tennis Magazin.

« Beaucoup de gens n’ont jamais compris pour­quoi j’étais revenu. Je ne suis pas revenu pour relancer une grande carrière de tennis. Mon retour avait une raison tout à fait diffé­rente : je voulais survivre ! J’étais alors dans un très mauvais état. En 1990, je me suis entraîné pendant six mois à Londres. Je jouais mal, et cela m’était complè­te­ment égal. Mon objectif n’était pas de bien jouer au tennis. Il s’agissait de reprendre ma vie en main. Seuls mes parents connais­saient la véri­table raison de mon retour. Personne d’autre. Pendant cette période, j’ai reçu de nombreuses propo­si­tions de la part de marques de raquettes, de chaus­sures et de vête­ments. Elles m’offraient des sommes colos­sales, car elles savaient que j’allais parti­ciper au tournoi de Monte‐Carlo. Mais j’ai tout refusé. Les gens ne compre­naient pas pour­quoi quelqu’un pouvait refuser autant d’argent. Ils ne savaient pas pour­quoi je reve­nais vrai­ment. Je voulais simple­ment sauver ma vie et retrouver le bonheur. »