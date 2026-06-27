Lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport à quelques jours du début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), la légende Bjorn Borg a évoqué la possibilité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem.
Question : « Beaucoup considèrent que Wimbledon est le tournoi du Grand Chelem où Djokovic a le plus de chances de s’imposer. Êtes‐vous d’accord ? »
Bjorn Borg : « Pour moi, Novak est le plus grand joueur de tous les temps, même si les 14 titres de Roland‐Garros remportés par Nadal restent un exploit surhumain. Certes, Novak vient d’avoir 39 ans, il doit composer avec les ravages du temps, et s’imposer face à Sinner et Alcaraz lui sera de plus en plus difficile. Mais, comme il l’a démontré en Australie, il conserve une motivation exceptionnelle qui le pousse encore à viser le plus haut niveau, et tant qu’il conservera cette capacité à rivaliser, il restera un adversaire redoutable pour tous, surtout sur gazon, qui est pratiquement sa surface favorite »
Publié le samedi 27 juin 2026 à 16:58