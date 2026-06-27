Accueil ATP

Bjorn Borg : « Même si les 14 titres de Rafael Nadal à Roland‐Garros restent un exploit surhu­main, Novak Djokovic est pour moi le plus grand joueur de tous les temps »

Par
Baptiste Mulatier
-
33

Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport à quelques jours du début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), la légende Bjorn Borg a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem. 

Question : « Beaucoup consi­dèrent que Wimbledon est le tournoi du Grand Chelem où Djokovic a le plus de chances de s’imposer. Êtes‐vous d’accord ? »

Bjorn Borg : « Pour moi, Novak est le plus grand joueur de tous les temps, même si les 14 titres de Roland‐Garros remportés par Nadal restent un exploit surhu­main. Certes, Novak vient d’avoir 39 ans, il doit composer avec les ravages du temps, et s’imposer face à Sinner et Alcaraz lui sera de plus en plus diffi­cile. Mais, comme il l’a démontré en Australie, il conserve une moti­va­tion excep­tion­nelle qui le pousse encore à viser le plus haut niveau, et tant qu’il conser­vera cette capa­cité à riva­liser, il restera un adver­saire redou­table pour tous, surtout sur gazon, qui est prati­que­ment sa surface favorite »

Publié le samedi 27 juin 2026 à 16:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥