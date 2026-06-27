Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport à quelques jours du début de Wimbledon (29 juin au 12 juillet), la légende Bjorn Borg a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem.

Question : « Beaucoup consi­dèrent que Wimbledon est le tournoi du Grand Chelem où Djokovic a le plus de chances de s’imposer. Êtes‐vous d’accord ? »

Bjorn Borg : « Pour moi, Novak est le plus grand joueur de tous les temps, même si les 14 titres de Roland‐Garros remportés par Nadal restent un exploit surhu­main. Certes, Novak vient d’avoir 39 ans, il doit composer avec les ravages du temps, et s’imposer face à Sinner et Alcaraz lui sera de plus en plus diffi­cile. Mais, comme il l’a démontré en Australie, il conserve une moti­va­tion excep­tion­nelle qui le pousse encore à viser le plus haut niveau, et tant qu’il conser­vera cette capa­cité à riva­liser, il restera un adver­saire redou­table pour tous, surtout sur gazon, qui est prati­que­ment sa surface favorite »