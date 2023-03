Interrogé par Eurosport, la légende Bjorn Borg s’est exprimé sur Novak Djokovic et sa volonté absolue de devenir le meilleur joueur de l’histoire, mais aussi sur l’avenir proche de Rafael Nadal.

« Je pense que Rafa sera satis­fait de sa carrière. Rafa, comme vous le savez, ne sera plus dans le top 10 pendant de nombreuses années. Mais je pense qu’il est très heureux. Regardez ce qu’il a accompli dans le tennis… Et peut‐être que son corps ne fonc­tionne plus à 100 %, mais il veut toujours jouer », a souligné l’homme aux 11 titres du Grand Chelem.