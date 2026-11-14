Alors qu’il aurait pu jouer encore de nombreuses années et remporter un nombre conséquent de tournois du Grand Chelem, en dépassant pourquoi pas la barre des 20, Bjorn Borg a décidé d’arrêter le tennis en 1983, à seulement 28 ans.
Une décision prise suite à une forme de dépression liée à une immense et oppressante popularité. Interrogé à ce sujet dans une récente interview accordée à Tennis Magazin, le Suédois a évoqué cette effervescence incontrôlable. Extrait.
Sean Connery détestait être toujours perçu uniquement comme James Bond. Y a‑t‐il eu des moments où vous avez détesté incarner le mythe « Björn Borg » ?
C’est une question difficile. En principe, j’ai toujours aimé être moi‐même. Mais parfois, j’aurais simplement voulu mener une vie privée. Dans les années 1970, la protection des joueurs était loin d’être aussi bonne qu’aujourd’hui. Quand je m’enregistrais dans un hôtel, il y avait 300 ou 400 personnes dans le hall. Quand j’allais au restaurant, il y avait des photographes et des journalistes. Quel que soit le pays où je me trouvais, je ne pouvais aller nulle part sans être reconnu. C’était difficile. Malgré tout, je suis fier de mon nom. Je suis fier de ce que j’ai accompli. J’aurais simplement souhaité avoir parfois un peu plus d’intimité et de protection.
Publié le samedi 14 novembre 2026 à 16:41