Alors qu’il aurait pu jouer encore de nombreuses années et remporter un nombre consé­quent de tour­nois du Grand Chelem, en dépas­sant pour­quoi pas la barre des 20, Bjorn Borg a décidé d’ar­rêter le tennis en 1983, à seule­ment 28 ans.

Une déci­sion prise suite à une forme de dépres­sion liée à une immense et oppres­sante popu­la­rité. Interrogé à ce sujet dans une récente inter­view accordée à Tennis Magazin, le Suédois a évoqué cette effer­ves­cence incon­trô­lable. Extrait.

Sean Connery détes­tait être toujours perçu unique­ment comme James Bond. Y a‑t‐il eu des moments où vous avez détesté incarner le mythe « Björn Borg » ?

C’est une ques­tion diffi­cile. En prin­cipe, j’ai toujours aimé être moi‐même. Mais parfois, j’aurais simple­ment voulu mener une vie privée. Dans les années 1970, la protec­tion des joueurs était loin d’être aussi bonne qu’aujourd’hui. Quand je m’enregistrais dans un hôtel, il y avait 300 ou 400 personnes dans le hall. Quand j’allais au restau­rant, il y avait des photo­graphes et des jour­na­listes. Quel que soit le pays où je me trou­vais, je ne pouvais aller nulle part sans être reconnu. C’était diffi­cile. Malgré tout, je suis fier de mon nom. Je suis fier de ce que j’ai accompli. J’aurais simple­ment souhaité avoir parfois un peu plus d’intimité et de protection.