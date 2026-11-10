Bjorn Borg s’est longue­ment confié chez nos confrères alle­mands de Tennis Magazin où il est notam­ment revenu sur l’arrêt brutal de sa carrière en 1984, à seule­ment 28 ans. Fatigué et dépressif, il a préféré couper tota­le­ment les ponts avec le monde du tennis, ce qu’il regrette aujourd’hui. Extrait.

Lorsque Becker a remporté Wimbledon en 1985, vous ne jouiez plus. Ce n’est que plus tard que vous avez tenté un retour. Comment avez‐vous vécu cette période ?

J’étais chez moi et je regar­dais Wimbledon à la télé­vi­sion. Quand je repense aujourd’hui à ma carrière, il y a une chose que je regrette vrai­ment. Je ne regrette pas d’avoir arrêté le tennis. J’avais perdu ma moti­va­tion et je n’y prenais plus autant de plaisir. Ce que je regrette, c’est autre chose : pour­quoi ne suis‐je pas resté lié au tennis ? C’était une déci­sion stupide. Je n’aurais pas eu besoin de me déplacer chaque semaine pour parti­ciper à des tour­nois, mais j’aurais pu rester dans le monde du tennis. C’est là que se trou­vaient mes amis, mes contacts, le sport que j’aimais. Mes spon­sors, comme Fila ou Diadora, voulaient eux aussi abso­lu­ment que je continue. Pas en tant que joueur, mais en tant que person­na­lité du tennis. Ils m’ont proposé de très bons contrats. Mais j’ai tout refusé. Aujourd’hui, je me dis : c’était une erreur.