Bjorn Borg s’est longuement confié chez nos confrères allemands de Tennis Magazin où il est notamment revenu sur l’arrêt brutal de sa carrière en 1984, à seulement 28 ans. Fatigué et dépressif, il a préféré couper totalement les ponts avec le monde du tennis, ce qu’il regrette aujourd’hui. Extrait.
Lorsque Becker a remporté Wimbledon en 1985, vous ne jouiez plus. Ce n’est que plus tard que vous avez tenté un retour. Comment avez‐vous vécu cette période ?
J’étais chez moi et je regardais Wimbledon à la télévision. Quand je repense aujourd’hui à ma carrière, il y a une chose que je regrette vraiment. Je ne regrette pas d’avoir arrêté le tennis. J’avais perdu ma motivation et je n’y prenais plus autant de plaisir. Ce que je regrette, c’est autre chose : pourquoi ne suis‐je pas resté lié au tennis ? C’était une décision stupide. Je n’aurais pas eu besoin de me déplacer chaque semaine pour participer à des tournois, mais j’aurais pu rester dans le monde du tennis. C’est là que se trouvaient mes amis, mes contacts, le sport que j’aimais. Mes sponsors, comme Fila ou Diadora, voulaient eux aussi absolument que je continue. Pas en tant que joueur, mais en tant que personnalité du tennis. Ils m’ont proposé de très bons contrats. Mais j’ai tout refusé. Aujourd’hui, je me dis : c’était une erreur.
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 17:04