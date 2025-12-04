À l’occasion de la sortie de son autobiographie, Hjärtslag (« pulsation » en français), Bjorn Borg a accordé une longue interview à nos confrères de Marca dans laquelle il évoque de nombreux souvenirs liés à sa courte mais brillante carrière.
Et après avoir fait un peu de tennis‐fiction en expliquant qu’il s’inclinerait en cas de duel face à Rafael Nadal sur terre battue, la légende suédoise a été invitée à répondre à la même question, mais avec Roger Federer sur gazon.
« C’est la même réponse (que pour Nadal). Roger frapperait la balle plus fort », a estimé le quintuple vainqueur de Wimbledon (1976, 1977, 1978, 1979, 1980).
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 18:45