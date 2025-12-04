À l’occasion de la sortie de son auto­bio­gra­phie, Hjärtslag (« pulsa­tion » en fran­çais), Bjorn Borg a accordé une longue inter­view à nos confrères de Marca dans laquelle il évoque de nombreux souve­nirs liés à sa courte mais brillante carrière.

Et après avoir fait un peu de tennis‐fiction en expli­quant qu’il s’in­cli­ne­rait en cas de duel face à Rafael Nadal sur terre battue, la légende suédoise a été invitée à répondre à la même ques­tion, mais avec Roger Federer sur gazon.

« C’est la même réponse (que pour Nadal). Roger frap­pe­rait la balle plus fort », a estimé le quin­tuple vain­queur de Wimbledon (1976, 1977, 1978, 1979, 1980).