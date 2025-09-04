Alors que l’édi­tion 2025 de l’US Open bat son plein, le monde du tennis vient d’ap­prendre une bien mauvaise nouvelle concer­nant l’une de ses légendes.

En effet, Bjorn Borg, qui publiera prochai­ne­ment une auto­bio­gra­phie, révèle dans celle‐ci qu’il souffre d’un cancer de la pros­tate depuis quelques temps. Une infor­ma­tion diffusée par le média suédois, Expressen.

Expressen : Tennislegenden Björn Borg har fått krefthttps://t.co/NOgnYJUCgI — Eurosport Norge (@EurosportNorge) September 4, 2025

Fait rassu­rant, le cancer de la pros­tate se soigne bien avec un taux de survie à 5 ans élevé (93 % des hommes ayant eu un diag­nostic de cancer de la pros­tate entre 2010 et 2015 sont en vie 5 ans après).