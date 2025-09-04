Alors que l’édition 2025 de l’US Open bat son plein, le monde du tennis vient d’apprendre une bien mauvaise nouvelle concernant l’une de ses légendes.
En effet, Bjorn Borg, qui publiera prochainement une autobiographie, révèle dans celle‐ci qu’il souffre d’un cancer de la prostate depuis quelques temps. Une information diffusée par le média suédois, Expressen.
Fait rassurant, le cancer de la prostate se soigne bien avec un taux de survie à 5 ans élevé (93 % des hommes ayant eu un diagnostic de cancer de la prostate entre 2010 et 2015 sont en vie 5 ans après).
Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 17:07