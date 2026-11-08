Légende absolue du tennis, Bjorn Borg a récemment accordé une longue et belle interview aux Allemands de Tennis Magazin dans laquelle il est notamment revenu sur ses grandes rivalités avec John McEnroe et Jimmy Connors, deux autres monstres de l’histoire de ce jeu.
« Mes plus grandes rivalités ont été avec John McEnroe et Jimmy Connors. Les matchs entre nous trois étaient exceptionnels. Même lorsque McEnroe et Connors s’affrontaient, c’était toujours un moment particulier. Bien sûr, il y a eu d’autres grands joueurs, mais si je devais citer deux noms, ce serait Connors et McEnroe. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.