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Bjorn Borg sur les deux plus grands rivaux de sa carrière : « Les matchs entre nous trois étaient exceptionnels »

Par
Thomas S
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Légende absolue du tennis, Bjorn Borg a récem­ment accordé une longue et belle inter­view aux Allemands de Tennis Magazin dans laquelle il est notam­ment revenu sur ses grandes riva­lités avec John McEnroe et Jimmy Connors, deux autres monstres de l’his­toire de ce jeu. 

« Mes plus grandes riva­lités ont été avec John McEnroe et Jimmy Connors. Les matchs entre nous trois étaient excep­tion­nels. Même lorsque McEnroe et Connors s’af­fron­taient, c’était toujours un moment parti­cu­lier. Bien sûr, il y a eu d’autres grands joueurs, mais si je devais citer deux noms, ce serait Connors et McEnroe. »

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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