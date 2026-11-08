Légende absolue du tennis, Bjorn Borg a récem­ment accordé une longue et belle inter­view aux Allemands de Tennis Magazin dans laquelle il est notam­ment revenu sur ses grandes riva­lités avec John McEnroe et Jimmy Connors, deux autres monstres de l’his­toire de ce jeu.

« Mes plus grandes riva­lités ont été avec John McEnroe et Jimmy Connors. Les matchs entre nous trois étaient excep­tion­nels. Même lorsque McEnroe et Connors s’af­fron­taient, c’était toujours un moment parti­cu­lier. Bien sûr, il y a eu d’autres grands joueurs, mais si je devais citer deux noms, ce serait Connors et McEnroe. »