Björn Borg, légende suédoise du tennis, s’était retiré des courts préma­tu­ré­ment à l’âge de 26 ans. Un départ entre­pris trop tôt au goût des fans, mais pas selon lui, qui révèle dans une inter­view accordée au Masters 1000 de Madrid ne pas avoir supporté la célé­brité à un tel degré.

« Si j’al­lais quelque part, je ne pouvais pas être seul. J’avais les médias autour de moi, les photo­graphes, je ne pouvais pas être moi‐même ni me sentir bien dans la vie dans ces condi­tions. La seule fois où je me sentais vrai­ment bien, c’est quand j’étais sur le court de tennis. J’étais seul, personne ne me déran­geait. C’était une vraie satis­fac­tion pour moi. Et en tant que Suédois, j’aime cette soli­tude, mais selon moi, il est plus impor­tant d’avoir une vie, de se sentir bien. Mais je suis très satis­fait de ce que j’ai fait dans le tennis. Très très heureux. »