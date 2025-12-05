AccueilATPBjorn Borg, sur sa retraite à 26 ans : "Je regrette d'avoir...
Bjorn Borg, sur sa retraite à 26 ans : « Je regrette d’avoir aban­donné le tennis. C’était une déci­sion stupide »

Par Thomas S

Après avoir expliqué pour­quoi il n’au­rait pas pu battre Rafael Nadal sur terre battue et Roger Federer sur gazon, Bjorn Borg, dans une récente inter­view accordée à Marca, est égale­ment revenu sur sa courte et brillante carrière ainsi que sur les raisons de sa retraite alors qu’il était au sommet de sa forme et de la gloire. Extraits.

Q. Vous avez pris votre retraite avec 66 titres à seule­ment 26 ans. Est‐ce quelque chose que vous regrettez avec le temps ?
Bjorn Borg : « Je n’avais même pas 26 ans, mais j’avais perdu ma moti­va­tion. Ce n’est pas que je regrette, car j’avais besoin d’être parfai­te­ment prêt menta­le­ment pour conti­nuer et je ne l’étais pas. Ce que je regrette, c’est d’avoir aban­donné le tennis. C’était une déci­sion stupide, car j’avais beau­coup d’amis. Je me suis souvent demandé pour­quoi je l’avais fait. J’ai choisi une autre vie au lieu de conserver celle que j’avais déjà, et c’est cela que je regrette. »

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 13:39

