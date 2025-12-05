Après avoir expliqué pourquoi il n’aurait pas pu battre Rafael Nadal sur terre battue et Roger Federer sur gazon, Bjorn Borg, dans une récente interview accordée à Marca, est également revenu sur sa courte et brillante carrière ainsi que sur les raisons de sa retraite alors qu’il était au sommet de sa forme et de la gloire. Extraits.
Q. Vous avez pris votre retraite avec 66 titres à seulement 26 ans. Est‐ce quelque chose que vous regrettez avec le temps ?
Bjorn Borg : « Je n’avais même pas 26 ans, mais j’avais perdu ma motivation. Ce n’est pas que je regrette, car j’avais besoin d’être parfaitement prêt mentalement pour continuer et je ne l’étais pas. Ce que je regrette, c’est d’avoir abandonné le tennis. C’était une décision stupide, car j’avais beaucoup d’amis. Je me suis souvent demandé pourquoi je l’avais fait. J’ai choisi une autre vie au lieu de conserver celle que j’avais déjà, et c’est cela que je regrette. »
