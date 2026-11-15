Ce n’est plus un secret pour personne : Bjorn Borg a long­temps été addict à la cocaïne suite à l’arrêt de sa carrière en 1983, à seule­ment 28 ans. C’est notam­ment ce qu’il révèle dans son auto­bio­gra­phie publiée il y a un an.

Récemment inter­viewé par nos confrères de Tennis Magazin, la légende suédoise est revenue sur cette période compli­quée en révé­lant notam­ment qu’il était passé proche de la mort à plusieurs reprises. Extrait.

Vous voulez dire que vous avez pris de la drogue, fait confiance aux mauvaises personnes et connu des échecs profes­sion­nels.

Oui, et j’ai trouvé le moyen de m’en sortir – par mes propres moyens. Je n’ai en fait reçu aucune aide. À plusieurs reprises, j’ai failli mourir. Mais au final, j’ai réussi. Depuis que j’ai rencontré ma femme il y a 26 ans, je suis un homme très heureux.