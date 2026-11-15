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Bjorn Borg, sur son addic­tion à la drogue : « J’ai failli mourir à plusieurs reprises »

Par
Thomas S
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Tennis - Wimbledon - ITF -

Ce n’est plus un secret pour personne : Bjorn Borg a long­temps été addict à la cocaïne suite à l’arrêt de sa carrière en 1983, à seule­ment 28 ans. C’est notam­ment ce qu’il révèle dans son auto­bio­gra­phie publiée il y a un an. 

Récemment inter­viewé par nos confrères de Tennis Magazin, la légende suédoise est revenue sur cette période compli­quée en révé­lant notam­ment qu’il était passé proche de la mort à plusieurs reprises. Extrait. 

Vous voulez dire que vous avez pris de la drogue, fait confiance aux mauvaises personnes et connu des échecs profes­sion­nels.
Oui, et j’ai trouvé le moyen de m’en sortir – par mes propres moyens. Je n’ai en fait reçu aucune aide. À plusieurs reprises, j’ai failli mourir. Mais au final, j’ai réussi. Depuis que j’ai rencontré ma femme il y a 26 ans, je suis un homme très heureux.

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 14:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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