Ce n’est plus un secret pour personne : Bjorn Borg a longtemps été addict à la cocaïne suite à l’arrêt de sa carrière en 1983, à seulement 28 ans. C’est notamment ce qu’il révèle dans son autobiographie publiée il y a un an.
Récemment interviewé par nos confrères de Tennis Magazin, la légende suédoise est revenue sur cette période compliquée en révélant notamment qu’il était passé proche de la mort à plusieurs reprises. Extrait.
Vous voulez dire que vous avez pris de la drogue, fait confiance aux mauvaises personnes et connu des échecs professionnels.
Oui, et j’ai trouvé le moyen de m’en sortir – par mes propres moyens. Je n’ai en fait reçu aucune aide. À plusieurs reprises, j’ai failli mourir. Mais au final, j’ai réussi. Depuis que j’ai rencontré ma femme il y a 26 ans, je suis un homme très heureux.
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 14:20