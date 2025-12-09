Interrogé par nos confrères espagnols de Marca à l’occasion de la sortie de son autobiographie, Bjorn Borg s’est exprimé sur se nombreux sujets dont celui de son fils, Leo, actuel 536e mondial à 22 ans.
Et visiblement, le dialogue tennistique entre les deux semble un peu rompu.
« Il a son équipe avec laquelle il voyage et je ne veux pas m’en mêler. S’il le souhaite, il sait que je suis là, même s’il ne vient jamais me poser de questions. Il y a quelques années, j’ai essayé de lui donner un conseil et il m’a répondu : « Papa, tu ne comprends rien ». Je sais qu’il ressent la pression liée au fait de porter le nom de Borg, même s’il ne me le dit pas. »
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 17:11