Bjorn Borg sur son fils, Leo (536e mondial) : « J’ai essayé de lui donner un conseil et il m’a répondu : ‘Papa, tu ne comprends rien’. Je sais qu’il ressent le poids du nom de Borg, même s’il ne me le dit pas »

Interrogé par nos confrères espa­gnols de Marca à l’oc­ca­sion de la sortie de son auto­bio­gra­phie, Bjorn Borg s’est exprimé sur se nombreux sujets dont celui de son fils, Leo, actuel 536e mondial à 22 ans.

Et visi­ble­ment, le dialogue tennis­tique entre les deux semble un peu rompu. 

« Il a son équipe avec laquelle il voyage et je ne veux pas m’en mêler. S’il le souhaite, il sait que je suis là, même s’il ne vient jamais me poser de ques­tions. Il y a quelques années, j’ai essayé de lui donner un conseil et il m’a répondu : « Papa, tu ne comprends rien ». Je sais qu’il ressent la pres­sion liée au fait de porter le nom de Borg, même s’il ne me le dit pas. »

Publié le mardi 9 décembre 2025 à 17:11

