Accueil ATP

Bjorn Borg, sur son plus beau titre : « Cette victoire a été la plus grati­fiante de toute ma carrière »

Par
Thomas S
-

Bjorn Borg s’est longue­ment confié dans un long et bel entre­tien accordé à nos confrères alle­mands de Tennis Magazin.

Notamment inter­rogé sur le plus beau titre de sa carrière à Wimbledon, le Suédois, qui en a rempoté cinq en six finales, a forcé­ment cité la fameuse finale contre John McEnroe en 1980 (victoire 8–6 au cinquième set avec un quatrième remporté 18 points à 16 au jeu décisif par McEnroe). Extrait. 

Est‐ce que le premier titre (à Wimbledon) était le plus beau ?
Oui, le premier était sans doute le plus beau. Mais le plus grati­fiant, c’est le cinquième titre, remporté face à John McEnroe. Ce match avait tout pour plaire : du suspense, du tennis de haut niveau et un public incroyable. C’était la première fois que tant de gens assis­taient à un tie‐break de ce niveau, surtout lors d’un tournoi du Grand Chelem. C’est sans doute pour cela que cette victoire a été la plus grati­fiante de toute ma carrière.

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥