Bjorn Borg s’est longue­ment confié dans un long et bel entre­tien accordé à nos confrères alle­mands de Tennis Magazin.

Notamment inter­rogé sur le plus beau titre de sa carrière à Wimbledon, le Suédois, qui en a rempoté cinq en six finales, a forcé­ment cité la fameuse finale contre John McEnroe en 1980 (victoire 8–6 au cinquième set avec un quatrième remporté 18 points à 16 au jeu décisif par McEnroe). Extrait.

Est‐ce que le premier titre (à Wimbledon) était le plus beau ?

Oui, le premier était sans doute le plus beau. Mais le plus grati­fiant, c’est le cinquième titre, remporté face à John McEnroe. Ce match avait tout pour plaire : du suspense, du tennis de haut niveau et un public incroyable. C’était la première fois que tant de gens assis­taient à un tie‐break de ce niveau, surtout lors d’un tournoi du Grand Chelem. C’est sans doute pour cela que cette victoire a été la plus grati­fiante de toute ma carrière.