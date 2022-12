Geoff nous a accordé une inter­view dans le cadre de notre numéro 83 de We Love Tennis Magazine. Il est revenu avec beau­coup de fran­chise sur un passage très dur qui a failli changer sa vie.

« En fait pour dire la vérité, j’ai failli arrêter le tennis. Je n’avais plus la foi, cela a été très dur. Je ne me sentais plus à ma place. Je me souviens bien du moment où je me suis dit, cette fois c’est suffit. On était en mars l’an dernier sur un chal­lenger au Portugal, je venais de me faire contrôler positif au Covid. Je devais faire une quaran­taine de dix jours, j’en pouvais plus, j’avais demandé un autre test et les orga­ni­sa­teurs ne voulaient rien savoir. Mon team devait lui aussi se confiner 15 jours, c’était vrai­ment l’enfer, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase »

La saison 2023 va commencer par le chal­lenger de Nouméa pour le Tricolore qui ira par la suite tenter de se quali­fier pour le grand tableau de l’Open d’Australie.