Pour notre numéro 83 de We Love Tennis Magazine, nous avons inter­viewé Geoffrey Blancaneaux, auteur d’une très bonne saison et désor­mais 135e joueur mondial. Il nous a notam­ment parlé du néo‐retraité Gilles Simon, qu’il a croisé plusieurs fois sur le circuit Challenger cette année.

« Il s’est montré super acces­sible et je buvais ces paroles. Gilles est une personne précieuse. Il connaît parfai­te­ment ce sport. Il a une sacrée expé­rience et surtout, il sait placer les mots sur les choses. J’ai adoré nos échanges, et j’ai bien sûr assisté à ses derniers matchs. Je pense qu’il doit jouer un rôle dans le tennis fran­çais dans les années à venir. Au vu de ce qu’il a accompli, ce serait assez logique. Il a une vraie réflexion sur la forma­tion, sur les fameux blocages que l’on peut avoir dans une carrière », a raconté le Parisien.

