Blessé à la hanche et absent du circuit depuis sa défaite face à Nick Kyrgios en huitièmes de finale du tournoi de Washington le 5 août dernier, Reilly Opelka, redes­cendu à la 112e place mondiale, a profité d’une publi­ca­tion Instagram en faveur de son équi­pe­men­tier pour donner quelques nouvelles.

« J’aimerais pouvoir porter la collec­tion Tie Breaker de Fila tennis dans le désert cette année, mais j’es­père vous voir tous sur le court très bientôt », a écrit le géant améri­cain qui fait donc partie des grands absents à Indian Wells.

S’il n’a pas tenu à en dire plus à propos de son futur calen­drier, on peut néan­moins estimer qu’il devrait être rétabli pour la saison de terre battue et le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 8 au 16 avril) sur lequel il pour­rait utiliser un clas­se­ment protégé.