Chahuté et même parfois dure­ment critiqué pour sa façon de gérer sa carrière depuis qu’il est en couple avec Melissa Satta, ancienne show­girl et désor­mais présen­ta­trice de télé­vi­sion bien connue en Italie, Matteo Berrettini n’a visi­ble­ment pas l’in­ten­tion de se faire discret.

Victime d’une déchi­rure muscu­laire de grade 2 aux obliques à Monte‐Carlo, l’Italien, forfait pour le Masters 1000 de Madrid qui a lieu en ce moment‐même et toujours incer­tain pour le tournoi de Rome, n’a pas hésité à s’en­voler pour New‐York afin de parti­ciper au fameux Gala du Metropolitan Museum of Art de New York. Une céré­monie durant laquelle il a notam­ment pu croiser Roger Federer ou encore Serena Williams.

Cette nouvelle sortie sous les projec­teurs va en tout cas donner du grain à moudre à ses détrac­teurs, en majo­rité de de l’autre côté des Alpes, qui attendent le moindre prétexte pour remettre en ques­tion sa réelle motivation.