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Blockx, demi‐finaliste, en plein bourre se sépare de son coach histo­rique : « Je n’ai pas envie d’en parler »

Par
Jean Muller
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Le monde du tennis est quelques fois assez incompréhensible. 

Alors qu’il réalise une semaine de rêve à Madrid, l’es­poir belge qui est impres­sion­nant a décidé de se séparer de son coach de toujours Phliippe Casssiers. Cela faisait 16 ans qu’ils travaillaient ensemble.

Interrogé sur ce sujet, le Belge semble gêné et agacé : « Je n’ai pas envie d’en parler’

Sans connaitre les raisons exactes, il arrive très souvent qu’un coach forma­teur ne parvienne pas au moment où son joueur explose à conti­nuer à travailler. Et c’est souvent un problème d’argent ou d’agent qui aime­rait placer un « ami » main­te­nant que la soupe est bonne…

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 11:53

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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