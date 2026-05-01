Le monde du tennis est quelques fois assez incompréhensible.
Alors qu’il réalise une semaine de rêve à Madrid, l’espoir belge qui est impressionnant a décidé de se séparer de son coach de toujours Phliippe Casssiers. Cela faisait 16 ans qu’ils travaillaient ensemble.
Si quelqu’un en sait plus ça m’intéresse.— Valentin (@ValTieBreak) May 1, 2026
Pourquoi après 16 ans quand tu débarques enfin là où tu voulais être tu te sépares de lui ? https://t.co/pwKkP9fSmX
Interrogé sur ce sujet, le Belge semble gêné et agacé : « Je n’ai pas envie d’en parler’
Sans connaitre les raisons exactes, il arrive très souvent qu’un coach formateur ne parvienne pas au moment où son joueur explose à continuer à travailler. Et c’est souvent un problème d’argent ou d’agent qui aimerait placer un « ami » maintenant que la soupe est bonne…
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 11:53