Le monde du tennis est quelques fois assez incompréhensible.

Alors qu’il réalise une semaine de rêve à Madrid, l’es­poir belge qui est impres­sion­nant a décidé de se séparer de son coach de toujours Phliippe Casssiers. Cela faisait 16 ans qu’ils travaillaient ensemble.

Si quelqu’un en sait plus ça m’intéresse.

Pourquoi après 16 ans quand tu débarques enfin là où tu voulais être tu te sépares de lui ? https://t.co/pwKkP9fSmX — Valentin (@ValTieBreak) May 1, 2026

Interrogé sur ce sujet, le Belge semble gêné et agacé : « Je n’ai pas envie d’en parler’

Sans connaitre les raisons exactes, il arrive très souvent qu’un coach forma­teur ne parvienne pas au moment où son joueur explose à conti­nuer à travailler. Et c’est souvent un problème d’argent ou d’agent qui aime­rait placer un « ami » main­te­nant que la soupe est bonne…