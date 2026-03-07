On sait que les plus grandes stars vivent dans leur bulle et se soucient guère du sort de leurs collègues surtout quand leur statut leur permet d’avoir des belles garanties et une vie de rêve.
Dans le souci d’améliorer la situation des joueurs les moins bien classés, l’ATP a donc instauré un format de dix jours sur les Masters1000 pour augmenter le nombres de participants. Cette réforme fait toujours polémique car on a étiré le temps et cela donne un rythme différent à ces évènements.
Bloqué à Dubaï et toujours aussi assidu à sa rééducation, Holger Rune s’est donc permis de réfléchir à cette situation en proposant une autre solution. Inutile de préciser qu’il n’a eu cette réflexion qu’en pensant à sa « pomme ».
« Je n’ai pas de solution magique, mais nous pourrions envisager que les joueurs de meilleur classement ne jouent que la deuxième semaine des Masters 1000, ce qui leur permettrait d’avoir une semaine entière de récupération et d’entraînement. Le nouveau format des Masters est excellent pour les joueurs d’un classement inférieur, car il leur permet de participer aux tournois les plus importants, mais c’est dommage que les meilleurs ne soient pas pris en compte. Ils devraient également bénéficier de cette nouvelle structure au‐delà de l’aspect financier, et ce n’est pas le cas »
Publié le samedi 7 mars 2026 à 08:45