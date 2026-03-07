Accueil ATP

Bloqué à Doha, Rune « délire » au sujet des Masters 1000 : « Je n’ai pas de solu­tion magique, mais nous pour­rions envi­sager que les joueurs de meilleur clas­se­ment ne jouent que la deuxième semaine »

Jean Muller
On sait que les plus grandes stars vivent dans leur bulle et se soucient guère du sort de leurs collègues surtout quand leur statut leur permet d’avoir des belles garan­ties et une vie de rêve. 

Dans le souci d’amé­liorer la situa­tion des joueurs les moins bien classés, l’ATP a donc instauré un format de dix jours sur les Masters1000 pour augmenter le nombres de parti­ci­pants. Cette réforme fait toujours polé­mique car on a étiré le temps et cela donne un rythme diffé­rent à ces évènements.

Bloqué à Dubaï et toujours aussi assidu à sa réédu­ca­tion, Holger Rune s’est donc permis de réflé­chir à cette situa­tion en propo­sant une autre solu­tion. Inutile de préciser qu’il n’a eu cette réflexion qu’en pensant à sa « pomme ».

« Je n’ai pas de solu­tion magique, mais nous pour­rions envi­sager que les joueurs de meilleur clas­se­ment ne jouent que la deuxième semaine des Masters 1000, ce qui leur permet­trait d’avoir une semaine entière de récu­pé­ra­tion et d’en­traî­ne­ment. Le nouveau format des Masters est excellent pour les joueurs d’un clas­se­ment infé­rieur, car il leur permet de parti­ciper aux tour­nois les plus impor­tants, mais c’est dommage que les meilleurs ne soient pas pris en compte. Ils devraient égale­ment béné­fi­cier de cette nouvelle struc­ture au‐delà de l’as­pect finan­cier, et ce n’est pas le cas »

Publié le samedi 7 mars 2026 à 08:45

