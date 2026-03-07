On sait que les plus grandes stars vivent dans leur bulle et se soucient guère du sort de leurs collègues surtout quand leur statut leur permet d’avoir des belles garan­ties et une vie de rêve.

Dans le souci d’amé­liorer la situa­tion des joueurs les moins bien classés, l’ATP a donc instauré un format de dix jours sur les Masters1000 pour augmenter le nombres de parti­ci­pants. Cette réforme fait toujours polé­mique car on a étiré le temps et cela donne un rythme diffé­rent à ces évènements.

Bloqué à Dubaï et toujours aussi assidu à sa réédu­ca­tion, Holger Rune s’est donc permis de réflé­chir à cette situa­tion en propo­sant une autre solu­tion. Inutile de préciser qu’il n’a eu cette réflexion qu’en pensant à sa « pomme ».

« Je n’ai pas de solu­tion magique, mais nous pour­rions envi­sager que les joueurs de meilleur clas­se­ment ne jouent que la deuxième semaine des Masters 1000, ce qui leur permet­trait d’avoir une semaine entière de récu­pé­ra­tion et d’en­traî­ne­ment. Le nouveau format des Masters est excellent pour les joueurs d’un clas­se­ment infé­rieur, car il leur permet de parti­ciper aux tour­nois les plus impor­tants, mais c’est dommage que les meilleurs ne soient pas pris en compte. Ils devraient égale­ment béné­fi­cier de cette nouvelle struc­ture au‐delà de l’as­pect finan­cier, et ce n’est pas le cas »