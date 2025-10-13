On le sait Roger Federer a mis le feu en insinuant que les directeurs de tournoi pouvaient favoriser Sinner et Alacaraz en leur prposant une surface qui favorise leur jeu. Une théorie qui avait été d’ailleurs reprise par Zverev.
Interrogé à ce sujet par la BBC, le directeur de l’ATP et du WTA 1000 Cincinnati Open, a déclaré : « Essayer de créer quelque chose qui profite à certains joueurs ne nous traverse jamais l’esprit, même pas de près. Nous étions rapides, et nous avions Sinner et Alcaraz en finale. Depuis trois ans que je fais ça à Cincinnati, les joueurs me disent qu’ils sentent que ca va vite. Ce que nous recherchions vraiment cette année, c’était la régularité tout au long du swing – depuis leur arrivée aux États‐Unis, à Washington DC, jusqu’à l’US Open. Nous avons tous décidé de viser une vitesse moyenne à rapide. Notre objectif : une vitesse et une balle constantes »
Publié le lundi 13 octobre 2025 à 18:20