Bob Moran (direc­teur du Masters 1000 de Cincinnati) recadre Federer : « Essayer de créer quelque chose qui profite à certains joueurs ne nous traverse jamais l’esprit »

Jean Muller

On le sait Roger Federer a mis le feu en insi­nuant que les direc­teurs de tournoi pouvaient favo­riser Sinner et Alacaraz en leur prpo­sant une surface qui favo­rise leur jeu. Une théorie qui avait été d’ailleurs reprise par Zverev.

Interrogé à ce sujet par la BBC, le direc­teur de l’ATP et du WTA 1000 Cincinnati Open, a déclaré : « Essayer de créer quelque chose qui profite à certains joueurs ne nous traverse jamais l’es­prit, même pas de près. Nous étions rapides, et nous avions Sinner et Alcaraz en finale. Depuis trois ans que je fais ça à Cincinnati, les joueurs me disent qu’ils sentent que ca va vite. Ce que nous recher­chions vrai­ment cette année, c’était la régu­la­rité tout au long du swing – depuis leur arrivée aux États‐Unis, à Washington DC, jusqu’à l’US Open. Nous avons tous décidé de viser une vitesse moyenne à rapide. Notre objectif : une vitesse et une balle constantes »

Publié le lundi 13 octobre 2025 à 18:20

