Entraîneur de Jack Sock depuis 2019, Alex Bogomolov Jr a donné une inter­view passion­nante à nos confrères italiens de Ubitennis dans laquelle il revient sur le parcours chao­tique de son joueur depuis sa bles­sure au pouce après sa 8e place mondiale en 2017.

Bogomolov, qui a été 33e mondial en simple, a évoqué le moment où le circuit s’est arrêté en mars 2020 à cause de la crise sani­taire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’épargne pas l’Américain.

« Une fois que nous avons commencé à travailler ensemble, la pandémie est arrivée et a ruiné nos plans. En mars 2020, il avait joué la finale du Challenger d’Indian Wells contre Steve Johnson, il avait l’air confiant pour la première fois depuis long­temps et on venait de nous annoncer qu’il rece­vrait une invi­ta­tion pour Indian Wells et Miami. Ça aurait été une chance de se battre à nouveau contre les meilleurs. Le circuit ATP a fermé et nos projets sont tombés à l’eau. Il s’est mis au golf, a arrêté de me payer parce qu’il ne savait pas quand je revien­drais et a repris les kilos qu’il avait perdus. À la fin de l’année, il s’est à nouveau arrêté après avoir joué l’US Open parce qu’il a épousé sa compagne. Au cours des deux dernières saisons, il a été très diffi­cile de donner une conti­nuité au travail. »