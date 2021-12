Vous vous souvenez d’Alex Bogomolov Jr ? 33e joueur mondial au meilleur de sa carrière, le Russe est aujourd’hui l’en­trai­neur de Jack Sock. 8e au clas­se­ment ATP fin 2017, l’Américain a ensuite dégrin­golé avant de se blesser au pouce, puis de galérer à nouveau sur le circuit Challenger. Jack Sock est aujourd’hui 145e joueur mondial et Alex Bogomolov fait tout pour l’aider à remonter la pente.

Interrogé par nos confrères italiens d’Ubitennis, Alex Bogomolov est revenu sur la chute de son poulain, et c’est passion­nant : « Ce qui est arrivé à Jack est quelque chose d’assez commun. Vous avez une saison où vous obtenez beau­coup de points et l’année suivante, vous ressentez la pres­sion. Je pense que sa première erreur a été de se détendre après avoir obtenu le meilleur clas­se­ment de sa carrière à la fin de 2017. Il ne s’est pas entrainé aussi dur qu’il aurait dû pendant cet inter­saison et il a commencé 2018 avec des défaites inat­ten­dues. La confiance a baissé et cette saison a été vrai­ment terrible. »