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Bonne nouvelle pour Jannik Sinner après son forfait à l’US Open

Par
Thomas S
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Présent ce dimanche à Monza pour le Grand Prix de Formule 1 où il a affirmé à la presse italienne que son genou « allait bien », Jannik Sinner a défi­ni­ti­ve­ment rassuré les fans en parti­ci­pant à un entraî­ne­ment ouvert au public du côté de Turin.

Tout sourire, le numéro 1 mondial a tapé la balle pendant de longues minutes avant de signer des autographes. 

Et si l’on en croit les derniers échos, son objectif serait toujours de parti­ciper à l’ATP 500 de Pékin, prévu du 30 septembre au 6 octobre. 

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 15:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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