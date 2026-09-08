Présent ce dimanche à Monza pour le Grand Prix de Formule 1 où il a affirmé à la presse italienne que son genou « allait bien », Jannik Sinner a défi­ni­ti­ve­ment rassuré les fans en parti­ci­pant à un entraî­ne­ment ouvert au public du côté de Turin.

Tout sourire, le numéro 1 mondial a tapé la balle pendant de longues minutes avant de signer des autographes.

JANNIK SINNER IS BACK HITTING ON A COURT ! 🦊



The world #1 was seen today trai­ning at Circolo Stampa Sporting, testing his knee for the anti­ci­pated return for the Asian Swing.



📸 Le Sinner’s Girls pic.twitter.com/mPY0pycndZ — jannik sinner files (@jannik_files) September 7, 2026

Et si l’on en croit les derniers échos, son objectif serait toujours de parti­ciper à l’ATP 500 de Pékin, prévu du 30 septembre au 6 octobre.