Présent ce dimanche à Monza pour le Grand Prix de Formule 1 où il a affirmé à la presse italienne que son genou « allait bien », Jannik Sinner a définitivement rassuré les fans en participant à un entraînement ouvert au public du côté de Turin.
Tout sourire, le numéro 1 mondial a tapé la balle pendant de longues minutes avant de signer des autographes.
JANNIK SINNER IS BACK HITTING ON A COURT ! 🦊— jannik sinner files (@jannik_files) September 7, 2026
The world #1 was seen today training at Circolo Stampa Sporting, testing his knee for the anticipated return for the Asian Swing.
📸 Le Sinner’s Girls pic.twitter.com/mPY0pycndZ
Et si l’on en croit les derniers échos, son objectif serait toujours de participer à l’ATP 500 de Pékin, prévu du 30 septembre au 6 octobre.
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 15:10