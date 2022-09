De la géné­ra­tion 96 comme Matteo Berrettini, Karen Khachanov et Daniil Medvedev, Benjamin Bonzi faisait déjà face à une grosse concur­rence en juniors. Dans une inter­view accordée à L’Equipe, le Français s’est rappelé d’une finale datant de 2012 contre le vain­queur de l’US Open 2021.

« À Clermont, je m’en souviens très bien. Il était beau­coup plus nerveux que main­te­nant ! Il n’avait pas du tout le même jeu, il a tout changé. C’était un match marrant, je venais d’être pris à l’INSEP, c’était le dernier tournoi d’été et j’avais raté la rentrée, du coup… C’est un peu « ouf » de voir son évolu­tion, moi j’ai mis plus de temps », a souligné le 53e mondial, actuel­le­ment à Hambourg pour disputer la phase de groupes de la Coupe Davis avec la France.