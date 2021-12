Benjamin Bonzi est l’in­vité de notre numéro 79 de We Love Tennis Magazine.

Nous sommes donc allés le voir une journée à Marseille en compa­gnie de son coach Lionel Zimbler.

Le Toulousain a réalisé une saison de toute beauté avec une progres­sion au clas­se­ment remar­quable. 164ème en janvier, il a fini la saison à la 64ème place.

Cette réus­site est le fruit d’une vraie remise en ques­tion depuis qu’il a posé ses valises à Marseille en 2019.

Nous vous propo­sons ici un premier extrait de l’en­tre­tien croisé avec son coach, entre­tien qui est dispo­nible dans son inté­gra­lité dans la version numé­rique du magazine.

« Si j’avais décidé de changer de cap, c’était bien sûr dans le but de me donner une autre chance. De sortir des méandres du clas­se­ment, de me dire que je méri­tais mieux qu’une 300e place mondiale. Quelque part, j’ai décidé un peu de changer de logi­ciel de pensée, même si, et c’est assez para­doxal, nous n’avons jamais eu de discus­sions avec Lionel sur le clas­se­ment que je devais atteindre à telle date, etc. Nous avons juste travaillé, beau­coup travaillé »