Légende du tennis indien, ancien numéro 1 mondial en double et désor­mais classé au 21e rang à bientôt 45 ans, Rohan Bopanna n’a visi­ble­ment pas trop apprécié les propos parti­cu­liè­re­ment viru­lents de Reilly Opelka à propos du tennis en double.

Alors que le joueur améri­cain ne parle presque exclu­si­ve­ment que d’argent dans son argu­men­taire pour supprimer cette disci­pline à part entière, le vain­queur de l’Open d’Australie 2024 a tenu à rappeler certaines bases.

Des propos plein de bon sens.

« Pour tous ceux qui rejettent le tennis en double, comprenez ceci : jouer en double et en tirer un revenu m’a donné le pouvoir de rendre la pareille d’une manière qui compte vrai­ment. Cela a permis à des enfants défa­vo­risés de décou­vrir ce sport, à plus de 30 filles de béné­fi­cier d’une éduca­tion et à une académie de former de futurs cham­pions. Et laissez‐moi vous dire que ceux qui béné­fi­cient de ces oppor­tu­nités ne se soucient pas de savoir si le soutien provient des gains en simple ou en double. Ce qui compte, c’est que cela change des vies. Pourtant, certains, dans leur posi­tion privi­lé­giée, se contentent de débattre de qui mérite le plus ou le moins. Ils ne parviennent pas à saisir la situa­tion dans son ensemble, c’est‐à‐dire le véri­table impact de ce sport. Le tennis n’est pas qu’une ques­tion de clas­se­ment ou d’argent ; il s’agit des portes qu’il ouvre, des vies qu’il trans­forme et des oppor­tu­nités qu’il crée. Si vous ne pouvez pas respecter cela, alors vous ne respectez pas vrai­ment le jeu. »