Björn Borg et Roger Federer se connaissent bien et cela a transpiré dans leur chat animé par Tim Henman pour fêter les 50 ans du Masters. Plaisanteries, sourires, les deux icônes du tennis mondial nous font passé un joyeux moment. Interrogé sur le coup que Borg aurait pu prendre à Federer, Bjorn fait d’abord une plaisanterie avant de devenir très sérieux : « Je vais probablement prendre tout son jeu ! Est-ce possible que je puisse prendre plus d’un coup ? (rires). Si je vais choisir un seul coup, je prendrais son slice en revers. J’aime beaucoup ça, j’aime vraiment ce coup. C’est très efficace, Roger est très précis, il sait tout faire sur ce coup qu’il maitrise parfaitement. D’ailleurs dans ma carrière, ce coup aurait pu me servir »