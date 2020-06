Dans une interview donnée au media espagnol Marca, Björn Borg s’est exprimé au sujet du Big 3. Selon la légende suédoise, l’aura d’un joueur est aussi parallèle à sa capacité à bien promouvoir son sport : « Que Novak soit moins aimé que Federer et Nadal s’explique aussi par le fait que le Suisse et l’Espagnol ont toujours été très doués pour faire la promotion du tennis, de plus on sent bien qu’ils sont assez complices, c’est moins le cas avec Novak Djokovic. »

Sur le sujet des titres et des records, Björn Borg mettrait bien une pièce sur le Serbe : « Je pense que Novak a de sérieuses chances d’être numéro un des titres en raison de la façon dont il a joué récemment. Quoi qu’il en soit, ce sera un combat intéressant. »

Enfin, du bout des lèvres, Borg a aussi avoué qu’il aurait aimé jouer Nadal sur terre, à vous d’imaginer l’issue de ce duel improbable.